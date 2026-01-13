SegnaliSezioni
Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 030
Profit Trade:
7 085 (70.63%)
Loss Trade:
2 945 (29.36%)
Best Trade:
3 866.87 USD
Worst Trade:
-2 046.20 USD
Profitto lordo:
131 640.85 USD (2 145 290 pips)
Perdita lorda:
-99 723.90 USD (2 177 105 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (818.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 868.25 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
663
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
5 526 (55.09%)
Short Trade:
4 504 (44.91%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
18.58 USD
Perdita media:
-33.86 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-2 829.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 511.83 USD (33)
Crescita mensile:
15.32%
Previsione annuale:
185.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 024.28 USD
Massimale:
15 418.72 USD (25.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.54% (15 418.72 USD)
Per equità:
0.25% (129.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10030
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -32K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 866.87 USD
Worst Trade: -2 046 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +818.58 USD
Massima perdita consecutiva: -2 829.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
