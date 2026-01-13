- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 030
Profit Trade:
7 085 (70.63%)
Loss Trade:
2 945 (29.36%)
Best Trade:
3 866.87 USD
Worst Trade:
-2 046.20 USD
Profitto lordo:
131 640.85 USD (2 145 290 pips)
Perdita lorda:
-99 723.90 USD (2 177 105 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (818.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 868.25 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
663
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
5 526 (55.09%)
Short Trade:
4 504 (44.91%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
18.58 USD
Perdita media:
-33.86 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-2 829.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 511.83 USD (33)
Crescita mensile:
15.32%
Previsione annuale:
185.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 024.28 USD
Massimale:
15 418.72 USD (25.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.54% (15 418.72 USD)
Per equità:
0.25% (129.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10030
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-32K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 866.87 USD
Worst Trade: -2 046 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +818.58 USD
Massima perdita consecutiva: -2 829.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
