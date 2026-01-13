- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 035
盈利交易:
7 089 (70.64%)
亏损交易:
2 946 (29.36%)
最好交易:
3 866.87 USD
最差交易:
-2 046.20 USD
毛利:
131 655.64 USD (2 146 270 pips)
毛利亏损:
-99 725.82 USD (2 177 297 pips)
最大连续赢利:
50 (818.58 USD)
最大连续盈利:
5 868.25 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.34%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
661
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
2.07
长期交易:
5 531 (55.12%)
短期交易:
4 504 (44.88%)
利润因子:
1.32
预期回报:
3.18 USD
平均利润:
18.57 USD
平均损失:
-33.85 USD
最大连续失误:
45 (-2 829.95 USD)
最大连续亏损:
-8 511.83 USD (33)
每月增长:
15.35%
年度预测:
186.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 024.28 USD
最大值:
15 418.72 USD (25.54%)
相对跌幅:
结余:
25.54% (15 418.72 USD)
净值:
0.26% (136.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10035
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-31K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 866.87 USD
最差交易: -2 046 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +818.58 USD
最大连续亏损: -2 829.95 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
107%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
18
0%
10 035
70%
100%
1.32
3.18
USD
USD
26%
1:500