- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 048
利益トレード:
7 097 (70.63%)
損失トレード:
2 951 (29.37%)
ベストトレード:
3 866.87 USD
最悪のトレード:
-2 046.20 USD
総利益:
131 755.37 USD (2 148 983 pips)
総損失:
-99 766.88 USD (2 180 437 pips)
最大連続の勝ち:
50 (818.58 USD)
最大連続利益:
5 868.25 USD (6)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.34%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
660
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
2.07
長いトレード:
5 533 (55.07%)
短いトレード:
4 515 (44.93%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
3.18 USD
平均利益:
18.56 USD
平均損失:
-33.81 USD
最大連続の負け:
45 (-2 829.95 USD)
最大連続損失:
-8 511.83 USD (33)
月間成長:
15.48%
年間予想:
187.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 024.28 USD
最大の:
15 418.72 USD (25.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.54% (15 418.72 USD)
エクイティによる:
0.26% (136.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10048
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-31K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 866.87 USD
最悪のトレード: -2 046 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +818.58 USD
最大連続損失: -2 829.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
30 USD/月
107%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
18
0%
10 048
70%
100%
1.32
3.18
USD
USD
26%
1:500