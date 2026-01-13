- Wachstum
Trades insgesamt:
10 048
Gewinntrades:
7 097 (70.63%)
Verlusttrades:
2 951 (29.37%)
Bester Trade:
3 866.87 USD
Schlechtester Trade:
-2 046.20 USD
Bruttoprofit:
131 755.37 USD (2 148 983 pips)
Bruttoverlust:
-99 766.88 USD (2 180 437 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (818.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 868.25 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.34%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
660
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
2.07
Long-Positionen:
5 533 (55.07%)
Short-Positionen:
4 515 (44.93%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-2 829.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 511.83 USD (33)
Wachstum pro Monat :
15.48%
Jahresprognose:
187.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 024.28 USD
Maximaler:
15 418.72 USD (25.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.54% (15 418.72 USD)
Kapital:
0.26% (136.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10048
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-31K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 866.87 USD
Schlechtester Trade: -2 046 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +818.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 829.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
107%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
18
0%
10 048
70%
100%
1.32
3.18
USD
USD
26%
1:500