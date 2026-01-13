SignaleKategorien
Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 048
Gewinntrades:
7 097 (70.63%)
Verlusttrades:
2 951 (29.37%)
Bester Trade:
3 866.87 USD
Schlechtester Trade:
-2 046.20 USD
Bruttoprofit:
131 755.37 USD (2 148 983 pips)
Bruttoverlust:
-99 766.88 USD (2 180 437 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (818.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 868.25 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.34%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
660
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
2.07
Long-Positionen:
5 533 (55.07%)
Short-Positionen:
4 515 (44.93%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-2 829.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 511.83 USD (33)
Wachstum pro Monat :
15.48%
Jahresprognose:
187.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 024.28 USD
Maximaler:
15 418.72 USD (25.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.54% (15 418.72 USD)
Kapital:
0.26% (136.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 10048
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 866.87 USD
Schlechtester Trade: -2 046 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +818.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 829.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
GOOOD
30 USD pro Monat
107%
0
0
USD
52K
USD
18
0%
10 048
70%
100%
1.32
3.18
USD
26%
1:500
