- 자본
- 축소
트레이드:
10 030
이익 거래:
7 085 (70.63%)
손실 거래:
2 945 (29.36%)
최고의 거래:
3 866.87 USD
최악의 거래:
-2 046.20 USD
총 수익:
131 640.85 USD (2 145 290 pips)
총 손실:
-99 723.90 USD (2 177 105 pips)
연속 최대 이익:
50 (818.58 USD)
연속 최대 이익:
5 868.25 USD (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.34%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
663
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
2.07
롱(주식매수):
5 526 (55.09%)
숏(주식차입매도):
4 504 (44.91%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
3.18 USD
평균 이익:
18.58 USD
평균 손실:
-33.86 USD
연속 최대 손실:
45 (-2 829.95 USD)
연속 최대 손실:
-8 511.83 USD (33)
월별 성장률:
15.32%
연간 예측:
185.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 024.28 USD
최대한의:
15 418.72 USD (25.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.54% (15 418.72 USD)
자본금별:
0.25% (129.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10030
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-32K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
