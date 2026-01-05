СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Grid PAI EA
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA

Pavlo Plotnikov
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
68 (76.40%)
Убыточных трейдов:
21 (23.60%)
Лучший трейд:
7.18 AUD
Худший трейд:
-5.98 AUD
Общая прибыль:
153.72 AUD (12 113 pips)
Общий убыток:
-41.00 AUD (3 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (21.02 AUD)
Макс. прибыль в серии:
29.41 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
67.97%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.32
Длинных трейдов:
57 (64.04%)
Коротких трейдов:
32 (35.96%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
1.27 AUD
Средняя прибыль:
2.26 AUD
Средний убыток:
-1.95 AUD
Макс. серия проигрышей:
5 (-17.83 AUD)
Макс. убыток в серии:
-17.83 AUD (5)
Прирост в месяц:
11.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
17.83 AUD (1.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (17.83 AUD)
По эквити:
0.30% (3.33 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD.a 65
AUDUSD.a 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD.a 50
AUDUSD.a 36
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD.a 5.3K
AUDUSD.a 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.18 AUD
Худший трейд: -6 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.02 AUD
Макс. убыток в серии: -17.83 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.


Нет отзывов
2026.01.05 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Grid PAI EA
300 USD в месяц
11%
0
0
USD
1.1K
AUD
6
98%
89
76%
100%
3.74
1.27
AUD
2%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.