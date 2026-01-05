- Прирост
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
68 (76.40%)
Убыточных трейдов:
21 (23.60%)
Лучший трейд:
7.18 AUD
Худший трейд:
-5.98 AUD
Общая прибыль:
153.72 AUD (12 113 pips)
Общий убыток:
-41.00 AUD (3 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (21.02 AUD)
Макс. прибыль в серии:
29.41 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
67.97%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.32
Длинных трейдов:
57 (64.04%)
Коротких трейдов:
32 (35.96%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
1.27 AUD
Средняя прибыль:
2.26 AUD
Средний убыток:
-1.95 AUD
Макс. серия проигрышей:
5 (-17.83 AUD)
Макс. убыток в серии:
-17.83 AUD (5)
Прирост в месяц:
11.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
17.83 AUD (1.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (17.83 AUD)
По эквити:
0.30% (3.33 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD.a
|65
|AUDUSD.a
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD.a
|50
|AUDUSD.a
|36
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD.a
|5.3K
|AUDUSD.a
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +7.18 AUD
Худший трейд: -6 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.02 AUD
Макс. убыток в серии: -17.83 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.
