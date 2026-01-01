СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Breakout PAI EA 2
Pavlo Plotnikov

Breakout PAI EA 2

Pavlo Plotnikov
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
26 (83.87%)
Убыточных трейдов:
5 (16.13%)
Лучший трейд:
13.48 AUD
Худший трейд:
-0.16 AUD
Общая прибыль:
69.94 AUD (4 642 pips)
Общий убыток:
-0.44 AUD (27 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (36.03 AUD)
Макс. прибыль в серии:
36.03 AUD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
330.95
Длинных трейдов:
22 (70.97%)
Коротких трейдов:
9 (29.03%)
Профит фактор:
158.95
Мат. ожидание:
2.24 AUD
Средняя прибыль:
2.69 AUD
Средний убыток:
-0.09 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.21 AUD)
Макс. убыток в серии:
-0.21 AUD (2)
Прирост в месяц:
4.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
0.21 AUD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 4.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.48 AUD
Худший трейд: -0 AUD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.03 AUD
Макс. убыток в серии: -0.21 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.10 18:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 12:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика