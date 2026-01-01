- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
26 (83.87%)
Убыточных трейдов:
5 (16.13%)
Лучший трейд:
13.48 AUD
Худший трейд:
-0.16 AUD
Общая прибыль:
69.94 AUD (4 642 pips)
Общий убыток:
-0.44 AUD (27 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (36.03 AUD)
Макс. прибыль в серии:
36.03 AUD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
330.95
Длинных трейдов:
22 (70.97%)
Коротких трейдов:
9 (29.03%)
Профит фактор:
158.95
Мат. ожидание:
2.24 AUD
Средняя прибыль:
2.69 AUD
Средний убыток:
-0.09 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.21 AUD)
Макс. убыток в серии:
-0.21 AUD (2)
Прирост в месяц:
4.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
0.21 AUD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
