Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
14.93 AUD
Худший трейд:
-2.57 AUD
Общая прибыль:
82.85 AUD (5 526 pips)
Общий убыток:
-2.78 AUD (185 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (59.70 AUD)
Макс. прибыль в серии:
59.70 AUD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
31.16
Длинных трейдов:
13 (61.90%)
Коротких трейдов:
8 (38.10%)
Профит фактор:
29.80
Мат. ожидание:
3.81 AUD
Средняя прибыль:
4.60 AUD
Средний убыток:
-0.93 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.57 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2.57 AUD (1)
Прирост в месяц:
2.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
2.57 AUD (0.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.24% (2.57 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|61
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
Лучший трейд: +14.93 AUD
Худший трейд: -3 AUD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +59.70 AUD
Макс. убыток в серии: -2.57 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
