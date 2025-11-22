СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Integrated Trend
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 95%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
127 (54.74%)
Убыточных трейдов:
105 (45.26%)
Лучший трейд:
457.41 USD
Худший трейд:
-616.45 USD
Общая прибыль:
7 057.79 USD (2 143 852 pips)
Общий убыток:
-3 835.67 USD (2 697 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (385.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
787.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
73.87%
Макс. загрузка депозита:
12.45%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
215 (92.67%)
Коротких трейдов:
17 (7.33%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
13.89 USD
Средняя прибыль:
55.57 USD
Средний убыток:
-36.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-246.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-670.28 USD (3)
Прирост в месяц:
32.40%
Годовой прогноз:
393.16%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
179.55 USD
Максимальная:
829.59 USD (13.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.15% (829.94 USD)
По эквити:
1.69% (77.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 137
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
JPN225 10
XTIUSD 9
BTCUSD 7
NAS100 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
JPN225 265
XTIUSD -205
BTCUSD -153
NAS100 224
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 196K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
JPN225 855K
XTIUSD -395
BTCUSD -1.4M
NAS100 148K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +457.41 USD
Худший трейд: -616 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +385.01 USD
Макс. убыток в серии: -246.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
