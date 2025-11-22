- Прирост
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
127 (54.74%)
Убыточных трейдов:
105 (45.26%)
Лучший трейд:
457.41 USD
Худший трейд:
-616.45 USD
Общая прибыль:
7 057.79 USD (2 143 852 pips)
Общий убыток:
-3 835.67 USD (2 697 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (385.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
787.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
73.87%
Макс. загрузка депозита:
12.45%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
215 (92.67%)
Коротких трейдов:
17 (7.33%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
13.89 USD
Средняя прибыль:
55.57 USD
Средний убыток:
-36.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-246.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-670.28 USD (3)
Прирост в месяц:
32.40%
Годовой прогноз:
393.16%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
179.55 USD
Максимальная:
829.59 USD (13.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.15% (829.94 USD)
По эквити:
1.69% (77.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|BTCUSD
|7
|NAS100
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|224
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|196K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|148K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +457.41 USD
Худший трейд: -616 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +385.01 USD
Макс. убыток в серии: -246.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Нет отзывов
