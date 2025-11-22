시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Integrated Trend
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 117%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
253
이익 거래:
143 (56.52%)
손실 거래:
110 (43.48%)
최고의 거래:
457.41 USD
최악의 거래:
-616.45 USD
총 수익:
8 044.04 USD (2 254 650 pips)
총 손실:
-4 232.83 USD (2 744 670 pips)
연속 최대 이익:
9 (385.01 USD)
연속 최대 이익:
787.50 USD (6)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
66.45%
최대 입금량:
12.45%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
234 (92.49%)
숏(주식차입매도):
19 (7.51%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
15.06 USD
평균 이익:
56.25 USD
평균 손실:
-38.48 USD
연속 최대 손실:
6 (-246.40 USD)
연속 최대 손실:
-670.28 USD (3)
월별 성장률:
28.26%
연간 예측:
342.86%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
179.55 USD
최대한의:
829.59 USD (13.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.15% (829.94 USD)
자본금별:
2.22% (127.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 154
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
NAS100 11
JPN225 10
XTIUSD 9
BTCUSD 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.8K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
NAS100 260
JPN225 265
XTIUSD -205
BTCUSD -153
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 221K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
NAS100 187K
JPN225 855K
XTIUSD -395
BTCUSD -1.4M
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +457.41 USD
최악의 거래: -616 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +385.01 USD
연속 최대 손실: -246.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Integrated Trend
월별 30 USD
117%
0
0
USD
5.8K
USD
23
78%
253
56%
66%
1.90
15.06
USD
19%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.