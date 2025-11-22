- 자본
- 축소
트레이드:
253
이익 거래:
143 (56.52%)
손실 거래:
110 (43.48%)
최고의 거래:
457.41 USD
최악의 거래:
-616.45 USD
총 수익:
8 044.04 USD (2 254 650 pips)
총 손실:
-4 232.83 USD (2 744 670 pips)
연속 최대 이익:
9 (385.01 USD)
연속 최대 이익:
787.50 USD (6)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
66.45%
최대 입금량:
12.45%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
234 (92.49%)
숏(주식차입매도):
19 (7.51%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
15.06 USD
평균 이익:
56.25 USD
평균 손실:
-38.48 USD
연속 최대 손실:
6 (-246.40 USD)
연속 최대 손실:
-670.28 USD (3)
월별 성장률:
28.26%
연간 예측:
342.86%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
179.55 USD
최대한의:
829.59 USD (13.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.15% (829.94 USD)
자본금별:
2.22% (127.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|NAS100
|11
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|BTCUSD
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.8K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|NAS100
|260
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|BTCUSD
|-153
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|221K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|NAS100
|187K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|BTCUSD
|-1.4M
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +457.41 USD
최악의 거래: -616 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +385.01 USD
연속 최대 손실: -246.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
117%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
23
78%
253
56%
66%
1.90
15.06
USD
USD
19%
1:500