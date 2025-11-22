SignauxSections
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
83 (50.60%)
Perte trades:
81 (49.39%)
Meilleure transaction:
457.41 USD
Pire transaction:
-616.45 USD
Bénéfice brut:
4 663.12 USD (1 998 113 pips)
Perte brute:
-2 774.49 USD (2 624 574 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (385.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
787.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
155 (94.51%)
Courts trades:
9 (5.49%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
11.52 USD
Bénéfice moyen:
56.18 USD
Perte moyenne:
-34.25 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-246.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-670.28 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.04%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
179.55 USD
Maximal:
829.59 USD (13.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
HK50 18
GER40 12
US30 11
XAGUSD 11
XTIUSD 8
JPN225 8
BTCUSD 7
NAS100 5
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
HK50 -164
GER40 -96
US30 -160
XAGUSD 125
XTIUSD -202
JPN225 267
BTCUSD -153
NAS100 304
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 158K
HK50 -127K
GER40 -67K
US30 -110K
XAGUSD 4K
XTIUSD -372
JPN225 789K
BTCUSD -1.4M
NAS100 187K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +457.41 USD
Pire transaction: -616 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +385.01 USD
Perte consécutive maximale: -246.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
