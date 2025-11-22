SinyallerBölümler
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
83 (50.60%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (49.39%)
En iyi işlem:
457.41 USD
En kötü işlem:
-616.45 USD
Brüt kâr:
4 663.12 USD (1 998 113 pips)
Brüt zarar:
-2 774.49 USD (2 624 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (385.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
787.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
155 (94.51%)
Satış işlemleri:
9 (5.49%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
11.52 USD
Ortalama kâr:
56.18 USD
Ortalama zarar:
-34.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-246.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-670.28 USD (3)
Aylık büyüme:
6.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.55 USD
Maksimum:
829.59 USD (13.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 77
HK50 18
GER40 12
US30 11
XAGUSD 11
XTIUSD 8
JPN225 8
BTCUSD 7
NAS100 5
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
HK50 -164
GER40 -96
US30 -160
XAGUSD 125
XTIUSD -202
JPN225 267
BTCUSD -153
NAS100 304
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 158K
HK50 -127K
GER40 -67K
US30 -110K
XAGUSD 4K
XTIUSD -372
JPN225 789K
BTCUSD -1.4M
NAS100 187K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +457.41 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +385.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
