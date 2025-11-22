- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
83 (50.60%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (49.39%)
En iyi işlem:
457.41 USD
En kötü işlem:
-616.45 USD
Brüt kâr:
4 663.12 USD (1 998 113 pips)
Brüt zarar:
-2 774.49 USD (2 624 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (385.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
787.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
155 (94.51%)
Satış işlemleri:
9 (5.49%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
11.52 USD
Ortalama kâr:
56.18 USD
Ortalama zarar:
-34.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-246.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-670.28 USD (3)
Aylık büyüme:
6.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.55 USD
Maksimum:
829.59 USD (13.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|HK50
|18
|GER40
|12
|US30
|11
|XAGUSD
|11
|XTIUSD
|8
|JPN225
|8
|BTCUSD
|7
|NAS100
|5
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|HK50
|-164
|GER40
|-96
|US30
|-160
|XAGUSD
|125
|XTIUSD
|-202
|JPN225
|267
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|304
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|158K
|HK50
|-127K
|GER40
|-67K
|US30
|-110K
|XAGUSD
|4K
|XTIUSD
|-372
|JPN225
|789K
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|187K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +457.41 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +385.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
