- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
234
盈利交易:
128 (54.70%)
亏损交易:
106 (45.30%)
最好交易:
457.41 USD
最差交易:
-616.45 USD
毛利:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
毛利亏损:
-3 897.89 USD (2 698 499 pips)
最大连续赢利:
9 (385.01 USD)
最大连续盈利:
787.50 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
74.97%
最大入金加载:
12.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.86
长期交易:
217 (92.74%)
短期交易:
17 (7.26%)
利润因子:
1.82
预期回报:
13.68 USD
平均利润:
55.46 USD
平均损失:
-36.77 USD
最大连续失误:
6 (-246.40 USD)
最大连续亏损:
-670.28 USD (3)
每月增长:
36.85%
年度预测:
447.10%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
179.55 USD
最大值:
829.59 USD (13.12%)
相对跌幅:
结余:
19.15% (829.94 USD)
净值:
1.69% (77.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|BTCUSD
|7
|NAS100
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|224
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|196K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|148K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +457.41 USD
最差交易: -616 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +385.01 USD
最大连续亏损: -246.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
94%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
21
77%
234
54%
75%
1.82
13.68
USD
USD
19%
1:500