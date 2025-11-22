信号部分
Integrated Trend

Wang Lin
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 94%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
234
盈利交易:
128 (54.70%)
亏损交易:
106 (45.30%)
最好交易:
457.41 USD
最差交易:
-616.45 USD
毛利:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
毛利亏损:
-3 897.89 USD (2 698 499 pips)
最大连续赢利:
9 (385.01 USD)
最大连续盈利:
787.50 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
74.97%
最大入金加载:
12.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.86
长期交易:
217 (92.74%)
短期交易:
17 (7.26%)
利润因子:
1.82
预期回报:
13.68 USD
平均利润:
55.46 USD
平均损失:
-36.77 USD
最大连续失误:
6 (-246.40 USD)
最大连续亏损:
-670.28 USD (3)
每月增长:
36.85%
年度预测:
447.10%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
179.55 USD
最大值:
829.59 USD (13.12%)
相对跌幅:
结余:
19.15% (829.94 USD)
净值:
1.69% (77.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 139
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
JPN225 10
XTIUSD 9
BTCUSD 7
NAS100 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.3K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
JPN225 265
XTIUSD -205
BTCUSD -153
NAS100 224
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 196K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
JPN225 855K
XTIUSD -395
BTCUSD -1.4M
NAS100 148K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +457.41 USD
最差交易: -616 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +385.01 USD
最大连续亏损: -246.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
没有评论
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
