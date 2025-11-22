- Wachstum
Trades insgesamt:
241
Gewinntrades:
133 (55.18%)
Verlusttrades:
108 (44.81%)
Bester Trade:
457.41 USD
Schlechtester Trade:
-616.45 USD
Bruttoprofit:
7 700.21 USD (2 214 487 pips)
Bruttoverlust:
-4 036.91 USD (2 701 995 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (385.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
787.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
75.97%
Max deposit load:
12.45%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.42
Long-Positionen:
223 (92.53%)
Short-Positionen:
18 (7.47%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
15.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-246.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-670.28 USD (3)
Wachstum pro Monat :
52.12%
Jahresprognose:
632.44%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
179.55 USD
Maximaler:
829.59 USD (13.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.15% (829.94 USD)
Kapital:
1.69% (77.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|NAS100
|8
|BTCUSD
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.6K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|NAS100
|310
|BTCUSD
|-153
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|216K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|NAS100
|195K
|BTCUSD
|-1.4M
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +457.41 USD
Schlechtester Trade: -616 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +385.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -246.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
111%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
21
78%
241
55%
76%
1.90
15.20
USD
USD
19%
1:500