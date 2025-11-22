SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Integrated Trend
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 111%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
241
Gewinntrades:
133 (55.18%)
Verlusttrades:
108 (44.81%)
Bester Trade:
457.41 USD
Schlechtester Trade:
-616.45 USD
Bruttoprofit:
7 700.21 USD (2 214 487 pips)
Bruttoverlust:
-4 036.91 USD (2 701 995 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (385.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
787.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
75.97%
Max deposit load:
12.45%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.42
Long-Positionen:
223 (92.53%)
Short-Positionen:
18 (7.47%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
15.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-246.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-670.28 USD (3)
Wachstum pro Monat :
52.12%
Jahresprognose:
632.44%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
179.55 USD
Maximaler:
829.59 USD (13.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.15% (829.94 USD)
Kapital:
1.69% (77.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 145
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
JPN225 10
XTIUSD 9
NAS100 8
BTCUSD 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.6K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
JPN225 265
XTIUSD -205
NAS100 310
BTCUSD -153
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 216K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
JPN225 855K
XTIUSD -395
NAS100 195K
BTCUSD -1.4M
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +457.41 USD
Schlechtester Trade: -616 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +385.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -246.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Integrated Trend
30 USD pro Monat
111%
0
0
USD
5.7K
USD
21
78%
241
55%
76%
1.90
15.20
USD
19%
1:500
