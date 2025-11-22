SeñalesSecciones
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 90%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
128 (54.46%)
Transacciones Irrentables:
107 (45.53%)
Mejor transacción:
457.41 USD
Peor transacción:
-616.45 USD
Beneficio Bruto:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 008.66 USD (2 699 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (385.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
787.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
75.97%
Carga máxima del depósito:
12.45%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
218 (92.77%)
Transacciones Cortas:
17 (7.23%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
13.15 USD
Beneficio medio:
55.46 USD
Pérdidas medias:
-37.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-246.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-670.28 USD (3)
Crecimiento al mes:
36.18%
Pronóstico anual:
438.93%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
179.55 USD
Máxima:
829.59 USD (13.12%)
Reducción relativa:
De balance:
19.15% (829.94 USD)
De fondos:
1.69% (77.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 140
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
JPN225 10
XTIUSD 9
BTCUSD 7
NAS100 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.1K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
JPN225 265
XTIUSD -205
BTCUSD -153
NAS100 224
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 195K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
JPN225 855K
XTIUSD -395
BTCUSD -1.4M
NAS100 148K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +457.41 USD
Peor transacción: -616 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +385.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -246.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
No hay comentarios
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
