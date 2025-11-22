- Incremento
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
128 (54.46%)
Transacciones Irrentables:
107 (45.53%)
Mejor transacción:
457.41 USD
Peor transacción:
-616.45 USD
Beneficio Bruto:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 008.66 USD (2 699 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (385.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
787.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
75.97%
Carga máxima del depósito:
12.45%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
218 (92.77%)
Transacciones Cortas:
17 (7.23%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
13.15 USD
Beneficio medio:
55.46 USD
Pérdidas medias:
-37.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-246.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-670.28 USD (3)
Crecimiento al mes:
36.18%
Pronóstico anual:
438.93%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
179.55 USD
Máxima:
829.59 USD (13.12%)
Reducción relativa:
De balance:
19.15% (829.94 USD)
De fondos:
1.69% (77.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|BTCUSD
|7
|NAS100
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.1K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|224
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|195K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|148K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +457.41 USD
Peor transacción: -616 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +385.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -246.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
