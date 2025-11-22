SegnaliSezioni
Wang Lin

Integrated Trend

0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
83 (50.60%)
Loss Trade:
81 (49.39%)
Best Trade:
457.41 USD
Worst Trade:
-616.45 USD
Profitto lordo:
4 663.12 USD (1 998 113 pips)
Perdita lorda:
-2 774.49 USD (2 624 574 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (385.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
787.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
155 (94.51%)
Short Trade:
9 (5.49%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
11.52 USD
Profitto medio:
56.18 USD
Perdita media:
-34.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-246.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-670.28 USD (3)
Crescita mensile:
6.04%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.55 USD
Massimale:
829.59 USD (13.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 77
HK50 18
GER40 12
US30 11
XAGUSD 11
XTIUSD 8
JPN225 8
BTCUSD 7
NAS100 5
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1K
HK50 -164
GER40 -96
US30 -160
XAGUSD 125
XTIUSD -202
JPN225 267
BTCUSD -153
NAS100 304
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 158K
HK50 -127K
GER40 -67K
US30 -110K
XAGUSD 4K
XTIUSD -372
JPN225 789K
BTCUSD -1.4M
NAS100 187K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +457.41 USD
Worst Trade: -616 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +385.01 USD
Massima perdita consecutiva: -246.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
