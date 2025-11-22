- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
83 (50.60%)
Loss Trade:
81 (49.39%)
Best Trade:
457.41 USD
Worst Trade:
-616.45 USD
Profitto lordo:
4 663.12 USD (1 998 113 pips)
Perdita lorda:
-2 774.49 USD (2 624 574 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (385.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
787.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
155 (94.51%)
Short Trade:
9 (5.49%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
11.52 USD
Profitto medio:
56.18 USD
Perdita media:
-34.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-246.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-670.28 USD (3)
Crescita mensile:
6.04%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.55 USD
Massimale:
829.59 USD (13.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|HK50
|18
|GER40
|12
|US30
|11
|XAGUSD
|11
|XTIUSD
|8
|JPN225
|8
|BTCUSD
|7
|NAS100
|5
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1K
|HK50
|-164
|GER40
|-96
|US30
|-160
|XAGUSD
|125
|XTIUSD
|-202
|JPN225
|267
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|304
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|158K
|HK50
|-127K
|GER40
|-67K
|US30
|-110K
|XAGUSD
|4K
|XTIUSD
|-372
|JPN225
|789K
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|187K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +457.41 USD
Worst Trade: -616 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +385.01 USD
Massima perdita consecutiva: -246.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni