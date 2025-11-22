SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Integrated Trend
Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 90%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
128 (54.46%)
Negociações com perda:
107 (45.53%)
Melhor negociação:
457.41 USD
Pior negociação:
-616.45 USD
Lucro bruto:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
Perda bruta:
-4 008.66 USD (2 699 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (385.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
787.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
75.97%
Depósito máximo carregado:
12.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
218 (92.77%)
Negociações curtas:
17 (7.23%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
13.15 USD
Lucro médio:
55.46 USD
Perda média:
-37.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-246.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-670.28 USD (3)
Crescimento mensal:
36.18%
Previsão anual:
438.93%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
179.55 USD
Máximo:
829.59 USD (13.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.15% (829.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.69% (77.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 140
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
JPN225 10
XTIUSD 9
BTCUSD 7
NAS100 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
JPN225 265
XTIUSD -205
BTCUSD -153
NAS100 224
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 195K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
JPN225 855K
XTIUSD -395
BTCUSD -1.4M
NAS100 148K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +457.41 USD
Pior negociação: -616 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +385.01 USD
Máxima perda consecutiva: -246.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
