Negociações:
235
Negociações com lucro:
128 (54.46%)
Negociações com perda:
107 (45.53%)
Melhor negociação:
457.41 USD
Pior negociação:
-616.45 USD
Lucro bruto:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
Perda bruta:
-4 008.66 USD (2 699 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (385.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
787.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
75.97%
Depósito máximo carregado:
12.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
218 (92.77%)
Negociações curtas:
17 (7.23%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
13.15 USD
Lucro médio:
55.46 USD
Perda média:
-37.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-246.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-670.28 USD (3)
Crescimento mensal:
36.18%
Previsão anual:
438.93%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
179.55 USD
Máximo:
829.59 USD (13.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.15% (829.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.69% (77.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|BTCUSD
|7
|NAS100
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.1K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|224
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|195K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|148K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +457.41 USD
Pior negociação: -616 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +385.01 USD
Máxima perda consecutiva: -246.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
FBS-Real
|0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
21
77%
235
54%
76%
1.77
13.15
USD
USD
19%
1:500