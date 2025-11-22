- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
128 (54.46%)
損失トレード:
107 (45.53%)
ベストトレード:
457.41 USD
最悪のトレード:
-616.45 USD
総利益:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
総損失:
-4 008.66 USD (2 699 501 pips)
最大連続の勝ち:
9 (385.01 USD)
最大連続利益:
787.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
75.97%
最大入金額:
12.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
218 (92.77%)
短いトレード:
17 (7.23%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
13.15 USD
平均利益:
55.46 USD
平均損失:
-37.46 USD
最大連続の負け:
6 (-246.40 USD)
最大連続損失:
-670.28 USD (3)
月間成長:
36.18%
年間予想:
438.93%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
179.55 USD
最大の:
829.59 USD (13.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.15% (829.94 USD)
エクイティによる:
1.69% (77.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|HK50
|18
|XAGUSD
|13
|GER40
|12
|US30
|12
|JPN225
|10
|XTIUSD
|9
|BTCUSD
|7
|NAS100
|7
|HSCHKD
|4
|US500
|2
|USDJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.1K
|HK50
|-164
|XAGUSD
|380
|GER40
|-96
|US30
|-160
|JPN225
|265
|XTIUSD
|-205
|BTCUSD
|-153
|NAS100
|224
|HSCHKD
|-28
|US500
|-117
|USDJPY
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|195K
|HK50
|-127K
|XAGUSD
|10K
|GER40
|-67K
|US30
|-109K
|JPN225
|855K
|XTIUSD
|-395
|BTCUSD
|-1.4M
|NAS100
|148K
|HSCHKD
|-15K
|US500
|-16K
|USDJPY
|308
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +457.41 USD
最悪のトレード: -616 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +385.01 USD
最大連続損失: -246.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
