Wang Lin

Integrated Trend

Wang Lin
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 90%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
128 (54.46%)
損失トレード:
107 (45.53%)
ベストトレード:
457.41 USD
最悪のトレード:
-616.45 USD
総利益:
7 098.49 USD (2 144 221 pips)
総損失:
-4 008.66 USD (2 699 501 pips)
最大連続の勝ち:
9 (385.01 USD)
最大連続利益:
787.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
75.97%
最大入金額:
12.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
218 (92.77%)
短いトレード:
17 (7.23%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
13.15 USD
平均利益:
55.46 USD
平均損失:
-37.46 USD
最大連続の負け:
6 (-246.40 USD)
最大連続損失:
-670.28 USD (3)
月間成長:
36.18%
年間予想:
438.93%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
179.55 USD
最大の:
829.59 USD (13.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.15% (829.94 USD)
エクイティによる:
1.69% (77.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 140
HK50 18
XAGUSD 13
GER40 12
US30 12
JPN225 10
XTIUSD 9
BTCUSD 7
NAS100 7
HSCHKD 4
US500 2
USDJPY 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.1K
HK50 -164
XAGUSD 380
GER40 -96
US30 -160
JPN225 265
XTIUSD -205
BTCUSD -153
NAS100 224
HSCHKD -28
US500 -117
USDJPY 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 195K
HK50 -127K
XAGUSD 10K
GER40 -67K
US30 -109K
JPN225 855K
XTIUSD -395
BTCUSD -1.4M
NAS100 148K
HSCHKD -15K
US500 -16K
USDJPY 308
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +457.41 USD
最悪のトレード: -616 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +385.01 USD
最大連続損失: -246.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
レビューなし
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.67% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください