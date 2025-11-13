СигналыРазделы
SG Fund
Yoshiyasu Ando

SG Fund

Yoshiyasu Ando
0 отзывов
Надежность
56 недель
1 / 222 USD
прирост с 2024 590%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
345 (72.17%)
Убыточных трейдов:
133 (27.82%)
Лучший трейд:
1 218.00 USD
Худший трейд:
-176.96 USD
Общая прибыль:
11 231.20 USD (83 670 pips)
Общий убыток:
-3 291.52 USD (62 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (159.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 358.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
67.45%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.48
Длинных трейдов:
234 (48.95%)
Коротких трейдов:
244 (51.05%)
Профит фактор:
3.41
Мат. ожидание:
16.61 USD
Средняя прибыль:
32.55 USD
Средний убыток:
-24.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-429.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-429.85 USD (4)
Прирост в месяц:
10.44%
Годовой прогноз:
126.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.49 USD
Максимальная:
481.92 USD (9.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.28% (481.92 USD)
По эквити:
6.66% (72.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDr 478
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDr 7.9K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDr 22K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 218.00 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +159.63 USD
Макс. убыток в серии: -429.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

This strategy is a contrarian approach that identifies overbought and oversold conditions based on a proprietary logic incorporating not only technical analysis but also psychology and statistics. It aims to capture profits from market rebounds. The system has been adjusted to maintain profitability in backtests over the past ten years; however, please understand that this does not guarantee future profits.


