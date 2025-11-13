- Прирост
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
345 (72.17%)
Убыточных трейдов:
133 (27.82%)
Лучший трейд:
1 218.00 USD
Худший трейд:
-176.96 USD
Общая прибыль:
11 231.20 USD (83 670 pips)
Общий убыток:
-3 291.52 USD (62 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (159.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 358.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
67.45%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.48
Длинных трейдов:
234 (48.95%)
Коротких трейдов:
244 (51.05%)
Профит фактор:
3.41
Мат. ожидание:
16.61 USD
Средняя прибыль:
32.55 USD
Средний убыток:
-24.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-429.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-429.85 USD (4)
Прирост в месяц:
10.44%
Годовой прогноз:
126.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.49 USD
Максимальная:
481.92 USD (9.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.28% (481.92 USD)
По эквити:
6.66% (72.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDr
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDr
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 218.00 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +159.63 USD
Макс. убыток в серии: -429.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This strategy is a contrarian approach that identifies overbought and oversold conditions based on a proprietary logic incorporating not only technical analysis but also psychology and statistics. It aims to capture profits from market rebounds. The system has been adjusted to maintain profitability in backtests over the past ten years; however, please understand that this does not guarantee future profits.
Нет отзывов
