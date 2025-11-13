SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SG Fund
Yoshiyasu Ando

SG Fund

Yoshiyasu Ando
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
423
Bénéfice trades:
300 (70.92%)
Perte trades:
123 (29.08%)
Meilleure transaction:
1 218.00 USD
Pire transaction:
-176.96 USD
Bénéfice brut:
11 031.84 USD (74 204 pips)
Perte brute:
-3 225.35 USD (56 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (85.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 358.25 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.20
Longs trades:
208 (49.17%)
Courts trades:
215 (50.83%)
Facteur de profit:
3.42
Rendement attendu:
18.46 USD
Bénéfice moyen:
36.77 USD
Perte moyenne:
-26.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-429.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-429.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
18.05%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.49 USD
Maximal:
481.92 USD (9.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDr 423
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDr 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDr 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 218.00 USD
Pire transaction: -177 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +85.61 USD
Perte consécutive maximale: -429.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This strategy is a contrarian approach that identifies overbought and oversold conditions based on a proprietary logic incorporating not only technical analysis but also psychology and statistics. It aims to capture profits from market rebounds. The system has been adjusted to maintain profitability in backtests over the past ten years; however, please understand that this does not guarantee future profits.


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire