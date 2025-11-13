- Crescimento
Negociações:
479
Negociações com lucro:
346 (72.23%)
Negociações com perda:
133 (27.77%)
Melhor negociação:
1 218.00 USD
Pior negociação:
-176.96 USD
Lucro bruto:
11 233.20 USD (83 870 pips)
Perda bruta:
-3 291.52 USD (62 073 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (159.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 358.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
69.06%
Depósito máximo carregado:
5.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
16.48
Negociações longas:
235 (49.06%)
Negociações curtas:
244 (50.94%)
Fator de lucro:
3.41
Valor esperado:
16.58 USD
Lucro médio:
32.47 USD
Perda média:
-24.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-429.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-429.85 USD (4)
Crescimento mensal:
9.10%
Previsão anual:
110.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.49 USD
Máximo:
481.92 USD (9.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.28% (481.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.66% (72.45 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This strategy is a contrarian approach that identifies overbought and oversold conditions based on a proprietary logic incorporating not only technical analysis but also psychology and statistics. It aims to capture profits from market rebounds. The system has been adjusted to maintain profitability in backtests over the past ten years; however, please understand that this does not guarantee future profits.
