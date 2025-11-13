- 成長
トレード:
479
利益トレード:
346 (72.23%)
損失トレード:
133 (27.77%)
ベストトレード:
1 218.00 USD
最悪のトレード:
-176.96 USD
総利益:
11 233.20 USD (83 870 pips)
総損失:
-3 291.52 USD (62 073 pips)
最大連続の勝ち:
13 (159.63 USD)
最大連続利益:
1 358.25 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
69.06%
最大入金額:
5.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.48
長いトレード:
235 (49.06%)
短いトレード:
244 (50.94%)
プロフィットファクター:
3.41
期待されたペイオフ:
16.58 USD
平均利益:
32.47 USD
平均損失:
-24.75 USD
最大連続の負け:
4 (-429.85 USD)
最大連続損失:
-429.85 USD (4)
月間成長:
9.10%
年間予想:
110.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.49 USD
最大の:
481.92 USD (9.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.28% (481.92 USD)
エクイティによる:
6.66% (72.45 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 218.00 USD
最悪のトレード: -177 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +159.63 USD
最大連続損失: -429.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
テクニカルだけではなく、心理学や統計学に基づいた独自のロジックにより買われ過ぎ売られ過ぎを判断し、反発を狙った逆張り手法です。過去10年間のバックテストでも利益を出し続けるよう調整されていますが、利益を保証するものではありませんので、ご理解の上ご参加ください。
