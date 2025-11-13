シグナルセクション
Yoshiyasu Ando

SG Fund

Yoshiyasu Ando
レビュー0件
信頼性
56週間
1 / 34 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 592%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
479
利益トレード:
346 (72.23%)
損失トレード:
133 (27.77%)
ベストトレード:
1 218.00 USD
最悪のトレード:
-176.96 USD
総利益:
11 233.20 USD (83 870 pips)
総損失:
-3 291.52 USD (62 073 pips)
最大連続の勝ち:
13 (159.63 USD)
最大連続利益:
1 358.25 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
69.06%
最大入金額:
5.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.48
長いトレード:
235 (49.06%)
短いトレード:
244 (50.94%)
プロフィットファクター:
3.41
期待されたペイオフ:
16.58 USD
平均利益:
32.47 USD
平均損失:
-24.75 USD
最大連続の負け:
4 (-429.85 USD)
最大連続損失:
-429.85 USD (4)
月間成長:
9.10%
年間予想:
110.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.49 USD
最大の:
481.92 USD (9.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.28% (481.92 USD)
エクイティによる:
6.66% (72.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDr 479
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDr 7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDr 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 218.00 USD
最悪のトレード: -177 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +159.63 USD
最大連続損失: -429.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

テクニカルだけではなく、心理学や統計学に基づいた独自のロジックにより買われ過ぎ売られ過ぎを判断し、反発を狙った逆張り手法です。過去10年間のバックテストでも利益を出し続けるよう調整されていますが、利益を保証するものではありませんので、ご理解の上ご参加ください。
