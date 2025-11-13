- Прирост
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
71 (88.75%)
Убыточных трейдов:
9 (11.25%)
Лучший трейд:
33.88 USD
Худший трейд:
-15.35 USD
Общая прибыль:
309.39 USD (267 391 pips)
Общий убыток:
-75.91 USD (75 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (75.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.00 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
13.87%
Макс. загрузка депозита:
18.03%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
12.84
Длинных трейдов:
72 (90.00%)
Коротких трейдов:
8 (10.00%)
Профит фактор:
4.08
Мат. ожидание:
2.92 USD
Средняя прибыль:
4.36 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.35 USD (1)
Прирост в месяц:
102.45%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.57 USD
Максимальная:
18.19 USD (16.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.44% (18.19 USD)
По эквити:
17.84% (42.35 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
