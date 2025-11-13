- 成长
交易:
83
盈利交易:
74 (89.15%)
亏损交易:
9 (10.84%)
最好交易:
33.88 USD
最差交易:
-15.35 USD
毛利:
320.43 USD (278 433 pips)
毛利亏损:
-75.91 USD (75 892 pips)
最大连续赢利:
25 (75.00 USD)
最大连续盈利:
113.04 USD (23)
夏普比率:
0.43
交易活动:
17.45%
最大入金加载:
18.03%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
13.44
长期交易:
75 (90.36%)
短期交易:
8 (9.64%)
利润因子:
4.22
预期回报:
2.95 USD
平均利润:
4.33 USD
平均损失:
-8.43 USD
最大连续失误:
1 (-15.35 USD)
最大连续亏损:
-15.35 USD (1)
每月增长:
101.46%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
7.57 USD
最大值:
18.19 USD (16.44%)
相对跌幅:
结余:
16.44% (18.19 USD)
净值:
17.84% (42.35 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Squid X EA
没有评论
