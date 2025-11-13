- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
79 (89.77%)
손실 거래:
9 (10.23%)
최고의 거래:
33.88 USD
최악의 거래:
-15.35 USD
총 수익:
347.43 USD (293 433 pips)
총 손실:
-75.91 USD (75 892 pips)
연속 최대 이익:
28 (140.04 USD)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
18.75%
최대 입금량:
18.03%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
14.93
롱(주식매수):
80 (90.91%)
숏(주식차입매도):
8 (9.09%)
수익 요인:
4.58
기대수익:
3.09 USD
평균 이익:
4.40 USD
평균 손실:
-8.43 USD
연속 최대 손실:
1 (-15.35 USD)
월별 성장률:
83.50%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.57 USD
최대한의:
18.19 USD (16.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.44% (18.19 USD)
자본금별:
17.84% (42.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|272
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|218K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Squid X EA
