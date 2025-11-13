- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
40 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (13.04%)
En iyi işlem:
11.71 USD
En kötü işlem:
-15.35 USD
Brüt kâr:
146.96 USD (146 957 pips)
Brüt zarar:
-60.34 USD (60 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (75.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.00 USD (25)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
16.17%
Maks. mevduat yükü:
18.03%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
42 (91.30%)
Satış işlemleri:
4 (8.70%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
3.67 USD
Ortalama zarar:
-10.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.35 USD (1)
Aylık büyüme:
86.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.57 USD
Maksimum:
18.19 USD (16.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.44% (18.19 USD)
Varlığa göre:
15.38% (27.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.71 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +75.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Squid X EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 359 USD
87%
0
0
USD
USD
187
USD
USD
5
100%
46
86%
16%
2.43
1.88
USD
USD
16%
1:500