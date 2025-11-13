- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
75 (89.28%)
Negociações com perda:
9 (10.71%)
Melhor negociação:
33.88 USD
Pior negociação:
-15.35 USD
Lucro bruto:
323.43 USD (281 433 pips)
Perda bruta:
-75.91 USD (75 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (75.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.04 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
17.45%
Depósito máximo carregado:
18.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
13.61
Negociações longas:
76 (90.48%)
Negociações curtas:
8 (9.52%)
Fator de lucro:
4.26
Valor esperado:
2.95 USD
Lucro médio:
4.31 USD
Perda média:
-8.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.35 USD (1)
Crescimento mensal:
99.71%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.57 USD
Máximo:
18.19 USD (16.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.44% (18.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.84% (42.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|248
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|206K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.88 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +75.00 USD
Máxima perda consecutiva: -15.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Squid X EA
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
359 USD por mês
248%
0
0
USD
USD
348
USD
USD
8
94%
84
89%
17%
4.26
2.95
USD
USD
18%
1:500