Duy Van Nguy

Squid X

Duy Van Nguy
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 359 USD por mês
crescimento desde 2025 248%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
75 (89.28%)
Negociações com perda:
9 (10.71%)
Melhor negociação:
33.88 USD
Pior negociação:
-15.35 USD
Lucro bruto:
323.43 USD (281 433 pips)
Perda bruta:
-75.91 USD (75 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (75.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.04 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
17.45%
Depósito máximo carregado:
18.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
13.61
Negociações longas:
76 (90.48%)
Negociações curtas:
8 (9.52%)
Fator de lucro:
4.26
Valor esperado:
2.95 USD
Lucro médio:
4.31 USD
Perda média:
-8.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.35 USD (1)
Crescimento mensal:
99.71%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.57 USD
Máximo:
18.19 USD (16.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.44% (18.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.84% (42.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 248
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 206K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.88 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +75.00 USD
Máxima perda consecutiva: -15.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Squid X EA
Sem comentários
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.21 20:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 17:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Squid X
359 USD por mês
248%
0
0
USD
348
USD
8
94%
84
89%
17%
4.26
2.95
USD
18%
1:500
Copiar

