Trade:
46
Profit Trade:
40 (86.95%)
Loss Trade:
6 (13.04%)
Best Trade:
11.71 USD
Worst Trade:
-15.35 USD
Profitto lordo:
146.96 USD (146 957 pips)
Perdita lorda:
-60.34 USD (60 328 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (75.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.00 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
16.17%
Massimo carico di deposito:
18.03%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.76
Long Trade:
42 (91.30%)
Short Trade:
4 (8.70%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-10.06 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.35 USD (1)
Crescita mensile:
86.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.57 USD
Massimale:
18.19 USD (16.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.44% (18.19 USD)
Per equità:
15.38% (27.28 USD)
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
XAUUSDm
46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
XAUUSDm
87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
XAUUSDm
87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +11.71 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +75.00 USD
Massima perdita consecutiva: -15.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Squid X EA
Non ci sono recensioni
