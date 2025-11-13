- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
75 (89.28%)
Transacciones Irrentables:
9 (10.71%)
Mejor transacción:
33.88 USD
Peor transacción:
-15.35 USD
Beneficio Bruto:
323.43 USD (281 433 pips)
Pérdidas Brutas:
-75.91 USD (75 892 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (75.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
116.04 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
17.45%
Carga máxima del depósito:
18.03%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
13.61
Transacciones Largas:
76 (90.48%)
Transacciones Cortas:
8 (9.52%)
Factor de Beneficio:
4.26
Beneficio Esperado:
2.95 USD
Beneficio medio:
4.31 USD
Pérdidas medias:
-8.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-15.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.35 USD (1)
Crecimiento al mes:
99.71%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.57 USD
Máxima:
18.19 USD (16.44%)
Reducción relativa:
De balance:
16.44% (18.19 USD)
De fondos:
17.84% (42.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|248
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|206K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.88 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +75.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Squid X EA
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
359 USD al mes
248%
0
0
USD
USD
348
USD
USD
8
94%
84
89%
17%
4.26
2.95
USD
USD
18%
1:500