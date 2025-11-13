- 成長
トレード:
84
利益トレード:
75 (89.28%)
損失トレード:
9 (10.71%)
ベストトレード:
33.88 USD
最悪のトレード:
-15.35 USD
総利益:
323.43 USD (281 433 pips)
総損失:
-75.91 USD (75 892 pips)
最大連続の勝ち:
25 (75.00 USD)
最大連続利益:
116.04 USD (24)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
17.45%
最大入金額:
18.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
13.61
長いトレード:
76 (90.48%)
短いトレード:
8 (9.52%)
プロフィットファクター:
4.26
期待されたペイオフ:
2.95 USD
平均利益:
4.31 USD
平均損失:
-8.43 USD
最大連続の負け:
1 (-15.35 USD)
最大連続損失:
-15.35 USD (1)
月間成長:
99.71%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.57 USD
最大の:
18.19 USD (16.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.44% (18.19 USD)
エクイティによる:
17.84% (42.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|248
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|206K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
