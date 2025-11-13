SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Squid X
Duy Van Nguy

Squid X

Duy Van Nguy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 359 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 248%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
75 (89.28%)
Verlusttrades:
9 (10.71%)
Bester Trade:
33.88 USD
Schlechtester Trade:
-15.35 USD
Bruttoprofit:
323.43 USD (281 433 pips)
Bruttoverlust:
-75.91 USD (75 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (75.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
116.04 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
17.45%
Max deposit load:
18.03%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
13.61
Long-Positionen:
76 (90.48%)
Short-Positionen:
8 (9.52%)
Profit-Faktor:
4.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-15.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
99.71%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.57 USD
Maximaler:
18.19 USD (16.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.44% (18.19 USD)
Kapital:
17.84% (42.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 248
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 206K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.88 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Squid X EA
Keine Bewertungen
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.21 20:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 17:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
