Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
75 (89.28%)
Verlusttrades:
9 (10.71%)
Bester Trade:
33.88 USD
Schlechtester Trade:
-15.35 USD
Bruttoprofit:
323.43 USD (281 433 pips)
Bruttoverlust:
-75.91 USD (75 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (75.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
116.04 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
17.45%
Max deposit load:
18.03%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
13.61
Long-Positionen:
76 (90.48%)
Short-Positionen:
8 (9.52%)
Profit-Faktor:
4.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-15.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
99.71%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.57 USD
Maximaler:
18.19 USD (16.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.44% (18.19 USD)
Kapital:
17.84% (42.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|248
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|206K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +33.88 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Squid X EA
