KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 175%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
263
Bénéfice trades:
226 (85.93%)
Perte trades:
37 (14.07%)
Meilleure transaction:
102.45 USD
Pire transaction:
-183.90 USD
Bénéfice brut:
1 505.09 USD (116 392 pips)
Perte brute:
-1 237.21 USD (49 852 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (59.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
483.90 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.94%
Charge de dépôt maximale:
10.98%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
148 (56.27%)
Courts trades:
115 (43.73%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
6.66 USD
Perte moyenne:
-33.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-484.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-484.35 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.21%
Prévision annuelle:
64.47%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
514.17 USD (45.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.31% (514.17 USD)
Par fonds propres:
23.51% (128.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 92
NZDCAD 89
AUDCAD 71
BTCUSD 8
EURUSD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 105
NZDCAD 48
AUDCAD 32
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 1.7K
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +102.45 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +59.33 USD
Perte consécutive maximale: -484.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
162 plus...
Aucun avis
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 05:27
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.92% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 01:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.28 01:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
