Всего трейдов:
1 603
Прибыльных трейдов:
1 110 (69.24%)
Убыточных трейдов:
493 (30.75%)
Лучший трейд:
18.76 USD
Худший трейд:
-35.19 USD
Общая прибыль:
3 825.21 USD (3 434 556 pips)
Общий убыток:
-2 749.55 USD (2 658 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (99.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.32 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.53%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
9.47
Длинных трейдов:
1 102 (68.75%)
Коротких трейдов:
501 (31.25%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-5.58 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.35 USD (2)
Прирост в месяц:
11.71%
Годовой прогноз:
142.04%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
113.55 USD (9.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.78% (113.55 USD)
По эквити:
46.44% (487.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1603
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|776K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Лучший трейд: +18.76 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +99.32 USD
Макс. убыток в серии: -11.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
