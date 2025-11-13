СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer04
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer04

Mohammad Zahirul Islam
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 109%
XMGlobal-Real 5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 984
Прибыльных трейдов:
1 449 (73.03%)
Убыточных трейдов:
535 (26.97%)
Лучший трейд:
56.47 USD
Худший трейд:
-110.89 USD
Общая прибыль:
10 848.31 USD (9 278 063 pips)
Общий убыток:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (76.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
161.58 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
1 114 (56.15%)
Коротких трейдов:
870 (43.85%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
7.49 USD
Средний убыток:
-17.45 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-79.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.89 USD (1)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.48%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.87 USD
Максимальная:
897.08 USD (39.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.90% (897.08 USD)
По эквити:
34.36% (436.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 1725
EURUSDmicro 216
USDCHFmicro 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 1.5K
EURUSDmicro 58
USDCHFmicro -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 593K
EURUSDmicro 2.4K
USDCHFmicro -887
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.47 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +76.94 USD
Макс. убыток в серии: -79.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
