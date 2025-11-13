- Прирост
Всего трейдов:
1 984
Прибыльных трейдов:
1 449 (73.03%)
Убыточных трейдов:
535 (26.97%)
Лучший трейд:
56.47 USD
Худший трейд:
-110.89 USD
Общая прибыль:
10 848.31 USD (9 278 063 pips)
Общий убыток:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (76.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
161.58 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
1 114 (56.15%)
Коротких трейдов:
870 (43.85%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
7.49 USD
Средний убыток:
-17.45 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-79.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.89 USD (1)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.48%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.87 USD
Максимальная:
897.08 USD (39.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.90% (897.08 USD)
По эквити:
34.36% (436.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1725
|EURUSDmicro
|216
|USDCHFmicro
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|1.5K
|EURUSDmicro
|58
|USDCHFmicro
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|593K
|EURUSDmicro
|2.4K
|USDCHFmicro
|-887
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +56.47 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +76.94 USD
Макс. убыток в серии: -79.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
