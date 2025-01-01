КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA (EIA Short-Term Energy Outlook)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Средняя
Следующее событие Важность