Валюты / WASH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WASH: Washington Trust Bancorp Inc
28.99 USD 0.23 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WASH за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.64, а максимальная — 29.23.
Следите за динамикой Washington Trust Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WASH
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Washington Trust назначает Джеймса Брауна главным директором по коммерческому банкингу
- Washington Trust names James Brown as chief commercial banking officer
- Morning Bid: Fed week begins
- All You Need to Know About Washington Trust (WASH) Rating Upgrade to Buy
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- US employment growth through March revised sharply lower
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- Trump's World Liberty token falls in first day of trading
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- TRADING DAY Nvidia beats but shares retreat
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Dollar drops after Trump fires Fed's Cook
- ECB rate cut talk may resume after September pause, sources say
- US weekly jobless claims rise to highest since June
Дневной диапазон
28.64 29.23
Годовой диапазон
24.97 40.59
- Предыдущее закрытие
- 29.22
- Open
- 29.10
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Low
- 28.64
- High
- 29.23
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -3.43%
- 6-месячное изменение
- -2.91%
- Годовое изменение
- -7.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.