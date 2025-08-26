Divisas / WASH
WASH: Washington Trust Bancorp Inc
29.30 USD 0.31 (1.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WASH de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.10, mientras que el máximo ha alcanzado 30.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Washington Trust Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WASH News
- Washington Trust nombra a James Brown como director de banca comercial
Rango diario
29.10 30.19
Rango anual
24.97 40.59
- Cierres anteriores
- 28.99
- Open
- 29.10
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Low
- 29.10
- High
- 30.19
- Volumen
- 418
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- -2.40%
- Cambio a 6 meses
- -1.88%
- Cambio anual
- -6.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B