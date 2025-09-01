Währungen / WASH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WASH: Washington Trust Bancorp Inc
30.05 USD 0.34 (1.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WASH hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.95 bis zu einem Hoch von 30.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Washington Trust Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WASH News
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Washington Trust Bancorp beschließt Quartalsdividende von 56 Cent je Aktie
- Washington Trust Bancorp declares quarterly dividend of 56 cents
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Washington Trust ernennt James Brown zum Leiter des Firmenkundengeschäfts
- Washington Trust names James Brown as chief commercial banking officer
- Morning Bid: Fed week begins
- All You Need to Know About Washington Trust (WASH) Rating Upgrade to Buy
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- US employment growth through March revised sharply lower
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- Trump's World Liberty token falls in first day of trading
Tagesspanne
29.95 30.29
Jahresspanne
24.97 40.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.39
- Eröffnung
- 30.29
- Bid
- 30.05
- Ask
- 30.35
- Tief
- 29.95
- Hoch
- 30.29
- Volumen
- 126
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.64%
- Jahresänderung
- -4.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K