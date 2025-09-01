Devises / WASH
WASH: Washington Trust Bancorp Inc
29.87 USD 0.52 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WASH a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.79 et à un maximum de 30.29.
Suivez la dynamique Washington Trust Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WASH Nouvelles
Range quotidien
29.79 30.29
Range Annuel
24.97 40.59
- Clôture Précédente
- 30.39
- Ouverture
- 30.29
- Bid
- 29.87
- Ask
- 30.17
- Plus Bas
- 29.79
- Plus Haut
- 30.29
- Volume
- 680
- Changement quotidien
- -1.71%
- Changement Mensuel
- -0.50%
- Changement à 6 Mois
- 0.03%
- Changement Annuel
- -5.11%
20 septembre, samedi