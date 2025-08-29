通貨 / WASH
WASH: Washington Trust Bancorp Inc
30.39 USD 1.09 (3.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WASHの今日の為替レートは、3.72%変化しました。日中、通貨は1あたり29.47の安値と30.41の高値で取引されました。
Washington Trust Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WASH News
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- ワシントン・トラスト・バンコープ、四半期配当を56セントに決定
- Washington Trust Bancorp declares quarterly dividend of 56 cents
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- ワシントン・トラスト、ジェームズ・ブラウンを最高商業銀行責任者に任命
- Washington Trust names James Brown as chief commercial banking officer
- Morning Bid: Fed week begins
- All You Need to Know About Washington Trust (WASH) Rating Upgrade to Buy
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- US employment growth through March revised sharply lower
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- Trump's World Liberty token falls in first day of trading
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
1日のレンジ
29.47 30.41
1年のレンジ
24.97 40.59
- 以前の終値
- 29.30
- 始値
- 29.54
- 買値
- 30.39
- 買値
- 30.69
- 安値
- 29.47
- 高値
- 30.41
- 出来高
- 265
- 1日の変化
- 3.72%
- 1ヶ月の変化
- 1.23%
- 6ヶ月の変化
- 1.77%
- 1年の変化
- -3.46%
