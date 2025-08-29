クォートセクション
WASH: Washington Trust Bancorp Inc

30.39 USD 1.09 (3.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WASHの今日の為替レートは、3.72%変化しました。日中、通貨は1あたり29.47の安値と30.41の高値で取引されました。

Washington Trust Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WASH News

1日のレンジ
29.47 30.41
1年のレンジ
24.97 40.59
以前の終値
29.30
始値
29.54
買値
30.39
買値
30.69
安値
29.47
高値
30.41
出来高
265
1日の変化
3.72%
1ヶ月の変化
1.23%
6ヶ月の変化
1.77%
1年の変化
-3.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K