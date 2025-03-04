Валюты / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.26 USD 0.06 (5.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNYA за сегодня изменился на 5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.27.
Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости TNYA
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Дневной диапазон
1.18 1.27
Годовой диапазон
0.36 4.01
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.18
- High
- 1.27
- Объем
- 1.284 K
- Дневное изменение
- 5.00%
- Месячное изменение
- 12.50%
- 6-месячное изменение
- 121.05%
- Годовое изменение
- -34.72%
