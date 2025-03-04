通貨 / TNYA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.32 USD 0.10 (8.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TNYAの今日の為替レートは、8.20%変化しました。日中、通貨は1あたり1.24の安値と1.32の高値で取引されました。
Tenaya Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNYA News
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
1日のレンジ
1.24 1.32
1年のレンジ
0.36 4.01
- 以前の終値
- 1.22
- 始値
- 1.25
- 買値
- 1.32
- 買値
- 1.62
- 安値
- 1.24
- 高値
- 1.32
- 出来高
- 1.667 K
- 1日の変化
- 8.20%
- 1ヶ月の変化
- 17.86%
- 6ヶ月の変化
- 131.58%
- 1年の変化
- -31.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K