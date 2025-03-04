Devises / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.41 USD 0.09 (6.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TNYA a changé de 6.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.33 et à un maximum de 1.42.
Suivez la dynamique Tenaya Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TNYA Nouvelles
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Range quotidien
1.33 1.42
Range Annuel
0.36 4.01
- Clôture Précédente
- 1.32
- Ouverture
- 1.33
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Plus Bas
- 1.33
- Plus Haut
- 1.42
- Volume
- 3.807 K
- Changement quotidien
- 6.82%
- Changement Mensuel
- 25.89%
- Changement à 6 Mois
- 147.37%
- Changement Annuel
- -26.94%
