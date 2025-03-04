통화 / TNYA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.41 USD 0.09 (6.82%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TNYA 환율이 오늘 6.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.33이고 고가는 1.42이었습니다.
Tenaya Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNYA News
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
일일 변동 비율
1.33 1.42
년간 변동
0.36 4.01
- 이전 종가
- 1.32
- 시가
- 1.33
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- 저가
- 1.33
- 고가
- 1.42
- 볼륨
- 3.807 K
- 일일 변동
- 6.82%
- 월 변동
- 25.89%
- 6개월 변동
- 147.37%
- 년간 변동율
- -26.94%
20 9월, 토요일