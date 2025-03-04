Dövizler / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.41 USD 0.09 (6.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TNYA fiyatı bugün 6.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.33 ve Yüksek fiyatı olarak 1.42 aralığında işlem gördü.
Tenaya Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TNYA haberleri
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Günlük aralık
1.33 1.42
Yıllık aralık
0.36 4.01
- Önceki kapanış
- 1.32
- Açılış
- 1.33
- Satış
- 1.41
- Alış
- 1.71
- Düşük
- 1.33
- Yüksek
- 1.42
- Hacim
- 3.807 K
- Günlük değişim
- 6.82%
- Aylık değişim
- 25.89%
- 6 aylık değişim
- 147.37%
- Yıllık değişim
- -26.94%
21 Eylül, Pazar