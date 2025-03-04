货币 / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.22 USD 0.04 (3.17%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TNYA汇率已更改-3.17%。当日，交易品种以低点1.21和高点1.29进行交易。
关注Tenaya Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TNYA新闻
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
日范围
1.21 1.29
年范围
0.36 4.01
- 前一天收盘价
- 1.26
- 开盘价
- 1.26
- 卖价
- 1.22
- 买价
- 1.52
- 最低价
- 1.21
- 最高价
- 1.29
- 交易量
- 1.137 K
- 日变化
- -3.17%
- 月变化
- 8.93%
- 6个月变化
- 114.04%
- 年变化
- -36.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值