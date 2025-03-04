KurseKategorien
Währungen / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc

1.36 USD 0.04 (3.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNYA hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tenaya Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.33 1.42
Jahresspanne
0.36 4.01
Vorheriger Schlusskurs
1.32
Eröffnung
1.33
Bid
1.36
Ask
1.66
Tief
1.33
Hoch
1.42
Volumen
2.387 K
Tagesänderung
3.03%
Monatsänderung
21.43%
6-Monatsänderung
138.60%
Jahresänderung
-29.53%
