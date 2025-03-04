Währungen / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.36 USD 0.04 (3.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNYA hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tenaya Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.33 1.42
Jahresspanne
0.36 4.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.32
- Eröffnung
- 1.33
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Tief
- 1.33
- Hoch
- 1.42
- Volumen
- 2.387 K
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- 21.43%
- 6-Monatsänderung
- 138.60%
- Jahresänderung
- -29.53%
