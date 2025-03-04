Valute / TNYA
TNYA: Tenaya Therapeutics Inc
1.41 USD 0.09 (6.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TNYA ha avuto una variazione del 6.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.33 e ad un massimo di 1.42.
Segui le dinamiche di Tenaya Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TNYA News
- Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Tenaya: 2 Heart Disorder Data Releases Q4 2025 Brings About Major Inflection Point (TNYA)
- Tenaya therapeutics SVP, finance sells $3.7k in stock
- Tenaya therapeutics CEO Ali Faraz sells $18,208 in stock
- Tenaya therapeutics CMO Tingley sells $6.3k in shares
- Tenaya Therapeutics stock rises after positive safety reviews for heart gene therapies
- Tenaya completes enrollment in both dose cohorts for HCM gene therapy
- Tenaya therapeutics SVP Higa Tomohiro sells $615 in stock
- Tenaya Therapeutics chief medical officer sells $1,300 in stock
- Tenaya Therapeutics Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Intervallo Giornaliero
1.33 1.42
Intervallo Annuale
0.36 4.01
- Chiusura Precedente
- 1.32
- Apertura
- 1.33
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Minimo
- 1.33
- Massimo
- 1.42
- Volume
- 3.807 K
- Variazione giornaliera
- 6.82%
- Variazione Mensile
- 25.89%
- Variazione Semestrale
- 147.37%
- Variazione Annuale
- -26.94%
21 settembre, domenica