TNYA: Tenaya Therapeutics Inc

1.41 USD 0.09 (6.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TNYA ha avuto una variazione del 6.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.33 e ad un massimo di 1.42.

Segui le dinamiche di Tenaya Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.33 1.42
Intervallo Annuale
0.36 4.01
Chiusura Precedente
1.32
Apertura
1.33
Bid
1.41
Ask
1.71
Minimo
1.33
Massimo
1.42
Volume
3.807 K
Variazione giornaliera
6.82%
Variazione Mensile
25.89%
Variazione Semestrale
147.37%
Variazione Annuale
-26.94%
