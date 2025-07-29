Валюты / SWK
SWK: Stanley Black & Decker Inc
77.81 USD 0.77 (0.98%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWK за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.35, а максимальная — 79.42.
Следите за динамикой Stanley Black & Decker Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
77.35 79.42
Годовой диапазон
53.91 110.62
- Предыдущее закрытие
- 78.58
- Open
- 78.82
- Bid
- 77.81
- Ask
- 78.11
- Low
- 77.35
- High
- 79.42
- Объем
- 3.140 K
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- 7.77%
- 6-месячное изменение
- 2.18%
- Годовое изменение
- -29.51%
