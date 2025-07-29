Divisas / SWK
SWK: Stanley Black & Decker Inc
78.26 USD 0.45 (0.58%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SWK de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.52, mientras que el máximo ha alcanzado 81.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stanley Black & Decker Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
77.52 81.44
Rango anual
53.91 110.62
- Cierres anteriores
- 77.81
- Open
- 78.04
- Bid
- 78.26
- Ask
- 78.56
- Low
- 77.52
- High
- 81.44
- Volumen
- 4.921 K
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- 8.39%
- Cambio a 6 meses
- 2.77%
- Cambio anual
- -29.10%
